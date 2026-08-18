Скільки треба стажу, щоб піти на пенсію у 2027

Мінімум стажу, який потрібно набути залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд України. У 2027 році вимоги зміняться, вони будуть такі:

у 60 років для виходу на пенсію, потрібно буде мати не менше ніж – 34 років страхового стажу;

у 63 роки – від 24 років страхового стажу;

у 65 років – від 15 років страхового стажу.

Зауважимо, згідно з рішенням уряду, показники для 60 та 63 років будуть змінюватись до 2028 року. Кінцево вони сягнуть:

у 2028 році в 60, потрібно буде мати не менше ніж – 35 років страхового стажу;

для 63 років – мінімум сягне 25 років страхового стажу.

А от у 65 років і надалі буде достатньо 15 років страхового стажу. Якщо ж особа не встигла набути і цей мінімум, вона може претендувати на спеціальну державну допомогу.

До слова, стаж також впливає на розмір пенсійної виплати. Наразі чинна формула для розрахунку пенсії така: П = Зп × Кз × Кс. Тобто також важливою є середня заробітна плата в Україні за три роки перед зверненням за призначенням пенсійної виплати. До того ж враховуються – Кз — індивідуальний коефіцієнт зарплати та Кс — коефіцієнт страхового стажу.