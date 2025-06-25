Росія програє з такими цінами на нафту: Зеленський закликав встановити нові обмеження

Президент України Володимир Зеленський закликав світ обмежити ціни на нафту до 30 доларів за барель та максимально ізолювати державу-агресора – Росію. Це, на думку президента, прискорить завершення війни та позбавить Кремль ресурсів для нових атак на інші країни.

Яким має бути обмеження ціни російську на нафту

За словами Зеленського, будь-яке падіння російських доходів від нафти допомагає наблизити мир. Про це президент України заявив у своєму зверненні до Сенату і Палати представників парламенту Нідерландів, пише 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

Дивіться також Для Трампа це делікатне питання: чому досі не знижено стелю цін на російську нафту

Щоб по-справжньому закінчити цю війну та збудувати справжній міцний мир, нам потрібно діяти за двома основними напрямами. Перше – максимальна ізоляція Росії. Це означає політичну ізоляцію, санкції всіх видів і припинення будь-якої співпраці, яка допомагає їм вижити та продовжити воювати. Кожна схема, яка дає їм змогу продовжувати, має бути перекрита.,

– зазначив Зеленський.

Президент також назвав ціну російської нафти, яка не дозволить Кремлю продовжувати війну в Україні. На його думку, для цього потрібна стеля у 30 доларів за барель.

Але що справді зашкодить їм і по-справжньому обмежить їхню здатність вести війну, то це обмеження на рівні 30 доларів за барель. Світ повинен досягти цього рівня. Не лише для того, щоб допомогти зупинити війну Росії проти нас, а й для того, щоб запобігти будь-яким майбутнім військовим операціям, які Росія може розпочати проти Європи й Альянсу,

– додав Зеленський.

Президент також нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ використала 28 743 ударних дрони типу "Шахед". З яких 2 736 атакували Україну лише у червні 2025 року.