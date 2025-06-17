Чому виникла проблема з ціновою стелею на російську нафту

Нещодавно Європейська комісія включила до проєкту нового пакета санкцій проти Росії пропозицію щодо зниження встановленої G7 стелі цін на нафту з поточних 60 доларів до 45 доларів за барель. Однак деякі країни-члени ЄС висловили стурбованість тим, що ініціатива може не отримати необхідної одностайної підтримки від усіх урядів союзу без схвалення США, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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Як зазначають джерела видання, в понеділок, 16 червня, у Брюсселі відбулась закрита зустріч послів європейських країн. На ній представники деяких держав наголошували на необхідності координації з партнерами по G7 при введенні нової цінової стелі на нафту з Росії, що підкреслює їхнє небажання діяти без участі США.

Важливо! Після кількох тижнів, протягом яких вартість російської нафти трималася нижче за чинний ліміт 60 доларів за барель, минулого тижня ціни знову перевищили цей рівень. Зростанню вартості вуглеводнів посприяла ескалація на Близькому Сході між Ізраелем та Іраном.

Дипломати зазначили, що нещодавнє зростання цін на нафту ускладнило можливість самостійних дій з боку G7 без участі Вашингтона.

Чи буде дієвою цінова стеля без США

Як зазначається, США чітко дали зрозуміти, що виступають проти зниження цінового ліміту перед самітом G7 у Канаді. За словами джерел, знайомих із ситуацією, остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом, і європейські чиновники поки що не втрачають надію на перегляд позиції США.

Цікаво! Ф'ючерси на нафту марки WTI підскочили більш ніж на 7% і досягли приблизно 73 доларів за барель – це стало найбільшим одноденним зростанням з березня 2022 року.

Слід зазначити, що значна частина російської нафти транспортується поблизу саме європейських вод, тому навіть односторонні заходи Євросоюзу можуть мати певний вплив. Проте, більш ефективною була б угода, що охоплює всі країни G7, оскільки вона могла б спиратися на примусовий механізм з боку США.