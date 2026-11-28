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Хто саме може придбати страховий стаж та скільки це коштує

Українці віком від 16 років, які наразі не підлягають обов'язковому страхуванню, мають законне право докупити місяці або роки праці для вчасного виходу на відпочинок. За умови укладення річного договору на майбутні періоди мінімальний внесок становить 1 902,34 гривні щомісяця, або 22 828,08 гривні за рік, про що повідомили в Державній податковій службі. Така інвестиція дозволяє громадянам уникнути багаторічного очікування законних пенсійних виплат.

Коли потрібно терміново перекрити старі прогалини в трудовій біографії, тариф автоматично подвоюється:

вартість кожного місяця заднім числом зростає до 3 804,68 гривні;

а купівля одного минулого року обійдеться у 45 656,16 гривні.

Держава також висуває жорсткі вимоги щодо строків розрахунку за минулі періоди. Усю нараховану податківцями суму необхідно перерахувати одним платежем упродовж 10 днів після підписання договору.

Які документи необхідно підготувати для укладання угоди про купівлю стажу

Оформити договір про добровільну сплату можна двома зручними шляхами: особисто подавши паперову заяву до податкових органів або скориставшись сучасними електронними сервісами. До заяви додається обов'язковий пакет документів:

копія паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу;

трудова книжка за умови її наявності;

індивідуальна довідка про страховий стаж за формою ОК-5, яку можна швидко сформувати через портал Пенсійного фонду України.

До слова в Україні триває поетапна пенсійна реформа, згідно з якою вимоги до років офіційної зайнятості щорічно стають суворішими. Якщо у 60 років громадянину не вистачає обов'язкового нормативу стажу, отримання законних виплат автоматично відтерміновується до 63 або навіть 65 років.

Пенсійні правила ставатимуть жорсткішими й надалі: планка необхідного стажу знову зросте у 2027 році, а підвищення нормативів для виходу на пенсію у 60 та 63 роки триватиме аж до кінця 2028 року. Перевірка власного стажу через форму ОК-5 заздалегідь допоможе вчасно оформити щомісячні внески та уникнути переплат за подвійними тарифами.