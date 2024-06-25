Долар США залишається головною валютою світу, а план БРІКС зазнав краху, – дослідження

Плани країн БРІКС щодо послаблення ролі долара США на світовій арені провалилися. Експерти розповіли про ключові зміни на валютному ринку та геополітичні фактори, які впливають на ситуацію.

Дослідження провели експерти з Центру геоекономіки Атлантичної ради.

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Плани БРІКС

Експерти повідомили, що держави-члени БРІКС прагнули створити більш багатополярну фінансову систему. Для цього вони звернули увагу на нові транскордонні платіжні системи. На чолі цього плану стояв Китай, який також ухвалив рішення про прискорення розвитку Транскордонної міжбанківської платіжної системи (CIPS) – механізму розрахунків у юанях.

З червня 2023 року по травень 2024 року до CIPS приєдналися 62 учасники. Тож тепер ця система нараховує 142 прямі та 1394 непрямі учасники. Проте SWIFT все ще залишається лідером ринком з 11 тисячами підключеними банками.

Що таке БРІКС Це неформальна назва спільноти великих країн, що розвиваються. До цього об'єднання входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південно-Африканська Республіка (ПАР). Також 1 січня 2024 року до БРІКС приєдналися Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Іран і Ефіопія.

Крім того, переговори щодо платіжної системи у рамках БРІКС перебувають на ранній стадії. Низка країн уклала двосторонні та багатосторонні угоди одна з одною, приділяючи особливу увагу транскордонній цифровій валюті центральних банків (CBDC) та угодам про валютні свопи

Водночас фахівці пояснюють, що домовленості між країнами, ймовірно, буде складно масштабувати через низку проблем. Серед них такі:

Регулювання;

Ліквідність.

Водночас додають, що ці угоди у майбутньому можуть стати основою для платформи для обміну валюти.

Яка роль долара США у світі

Експерти з Центру геоекономіки Атлантичної ради вказали у доповіді, що долар США залишається головною резервною валютою у світі. Долар утримує цей статус з часів Другої світової війни. На сьогодні саме у доларах номіновано 58% іноземних резервів у всьому світі, тоді як на євро припадає 21%.

Також у 2023 році частка юаня у світових валютних резервах зменшилася до 2,3%, впавши з пікового показника на рівні 2,8%, який зафіксували у 2022 році. Такий результат зафіксували навіть попри активну підтримку Китаєм ліквідності валюти.

У доповіді додали, що такий спад міг бути спровокований тим, що юань можуть сприймати, як ризиковану валюту через побоювання з приводу економіки Китаю, позиції Пекіна щодо російсько-української війни, а також збільшену напруженість у відносинах із США і G7.

Додають, що саме на долар США припадає 54% експортних операцій та 88% валютообмінних транзакцій. Загалом у документі вказали, що роль долара як головної світової резервної валюти надійна у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Крім того, наголошують, що усі потенційні конкуренти долара мають досить обмежені можливості, аби кинути виклик американській валюті. Це стосується навіть євро – другої найпопулярнішої валюти у світі.

Нагадаємо, що ще у 2023 році глава Мінфіну США Джанет Єллен прокоментувала загрозу глобальному статусу долара. За її словами, наразі немає жодної альтернативи для американської валюти. Один із ключових аргументів – відсутність необхідної інфраструктури в інших країнах, для того, щоб їхні валюти могли виконувати таку ж роль, як долар США.