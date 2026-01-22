Саме так збагачується Трамп зараз: на цей раз йдеться не про бізнес

Родина Трампа усе активніше займається криптою. Не дивно, адже цифрова валюта приносить їм значні кошти. Наразі п'ята частина статків Трампів, пов'язана саме з криптою.

Що відомо про доходи Трампа від крипти?

Сукупний капітал родини Трампа наразі складає орієнтовно – 6,8 мільярда доларів, повідомляє Bloomberg.

На проєкти пов'язані з криптою, при цьому, припадає 1,4 мільярда доларів. Для розуміння, це найбільша частка, за весь час.

Подружжя Трампів згенерувало близько 1,4 мільярда доларів від криптопроєктів, які є новими для нього під час другого терміну. ​​Ці проєкти отримали поштовх від власної політики Трампа, оскільки він підписав закон про криптовалюти та призначив регуляторів, які відхилили позови проти цієї галузі,

– наголошує видання.

Зокрема, йдеться про те, що Дональд та Меланія Трампи випустили власні мемкоїни. Їх придбало достатньо багато людей. Проте, варто зауважити, що ці мемкоїни першочергово позиціювалися не як інвестиційне вкладення, повідомляє Coin Telegraph.

Окрім цих коїнів, зростання криптовалютної складової також забезпечувалось, завдяки таким проєктам:

World Liberty Financial – це децентралізована фінансова платформа з власним токеном.

American Bitcoin Corp – компанія, що займається майнінгом біткойна.

Такі зміни показують, що родина Трампа відходить від традиційних методів збагачення. Наприклад, нерухомості. Натомість обираються нові методи заробітку.

Як цифрові активи вплинули на статки Трампа?

Наразі загальні обсяги статків Трампів лишаються стабільними. Річ у тім, що зростання доходів від крипти частково компенсувало інші втрати у бізнесі. Наприклад, раніше відбулося падіння ринкової вартості Trump Media & Technology Group. Це материнська компанія соцмережі Truth Social.

Ще торік статки Трампа скоротилися на 500 мільйонів доларів. Така ситуація стала наслідком впровадження мит американським президентом. Річ у тім, що через ці тарифи впали світові ринки.

Цікаво! Торік статки Трампа, буквально, за тиждень скоротилися з 4,7 до 4,2 мільярда доларів.