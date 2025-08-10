Кайлі Дженнер стала наймолодшою мільярдеркою у світі, згідно з рейтингом Forbes. На цей момент їй був лише 21 рік. Проте, як з'ясувалось згодом, насправді статки зірки набагато менші.

Як почала заробляти Кайлі Дженнер?

Уся сім'я Кардаш'ян-Дженннерів отримала значні кошти за шоу KUWTK, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Читайте також Красунчик з мільйонами доларів: на чому заробляє легендарний Бандерас насправді

Доходи від шоу були розподілені у рівних долях між всіма учасниками. Точний розмір надходжень невідомий, однак, можна сміливо сказати, що загальна сума гонорарів вимірюється у сотнях мільйонів доларів.

Безумовно основний дохід Кайлі отримала від свого косметичного бренду. Проте за даними Forbes, реальні доходи Kylie Cosmetics менші ніж заявлялося раніше.

Нагадаємо! У 2019 році Кайлі продала 51% Kylie Cosmetics. Раніше повідомлялась, що ця угода принесла зірці 360 мільйонів доларів. Проте, як показали документи, реальна ціна частки компанії склала набагато менше – 177 мільйонів доларів.

Kylie Cosmetics продовжує створювати унікальні колекції і зараз. Зокрема, нещодавно бренд випустив свій авторський парфум – Cosmic.

Цікаво! Кайлі також має значний дохід від її бренду алкогольних напоїв – Sprinter. Це унікальний солодкий напій в основі якого – горілка. Міцність Sprinter – 4,5%.

Не варто забувати і про дохід Кайлі від рекламних угод та соцмереж. Зокрема, дівчина у свій час була обличчям бренду Puma.

Також значні прибутки Кайлі має від співпраці з сестрами. Вдалим прикладом є її спільна колекція одягу з Кендалл.

Який чистий капітал Кайлі Дженнер у 2025 році?

Станом на травень 2020 року, Forbes оцінював статки Кайлі у майже 900 мільйонів доларів. Проте згодом видання дещо змінило свою думку. Уже в жовтні того ж року Forbes перерахував статки Кайлі, заявивши, що насправді вони складають орієнтовно 700 мільйонів доларів.

Остання оцінка "багатства" Кайлі відбувалася у березні 2025 року. За інформацією Forbes, тоді її статки сягнули 670 мільйонів доларів.