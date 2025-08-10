Кайли Дженнер стала самой молодой миллиардершей в мире, согласно рейтингу Forbes. На этот момент ей был всего 21 год. Однако, как выяснилось впоследствии, на самом деле состояние звезды гораздо меньше.

Как начала зарабатывать Кайли Дженнер?

Вся семья Кардашьян-Дженнеров получила значительные средства за шоу KUWTK, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Читайте также Красавчик с миллионами долларов: на чем зарабатывает легендарный Бандерас на самом деле

Доходы от шоу были распределены в равных долях между всеми участниками. Точный размер поступлений неизвестен, однако, можно смело сказать, что общая сумма гонораров измеряется в сотнях миллионов долларов.

Безусловно основной доход Кайли получила от своего косметического бренда. Но по данным Forbes, реальные доходы Kylie Cosmetics меньше чем заявлялось ранее.

Напомним! В 2019 году Кайли продала 51% Kylie Cosmetics. Ранее сообщалось, что эта сделка принесла звезде 360 миллионов долларов. Однако как показали документы, реальная цена доли компании составила гораздо меньше – 177 миллионов долларов.

Kylie Cosmetics продолжает создавать уникальные коллекции и сейчас. В частности, недавно бренд выпустил свой авторский парфюм – Cosmic.

Интересно! Кайли также имеет значительный доход от ее бренда алкогольных напитков – Sprinter. Это уникальный сладкий напиток в основе которого – водка. Крепость Sprinter 4,5%.

Не стоит забывать и о доходе Кайли от рекламных сделок и соцсетей. В частности, девушка в свое время была лицом бренда Puma.

Также значительные доходы Кайли имеет от сотрудничества с сестрами. Удачным примером является ее совместная коллекция одежды с Кендалл.

Какой чистый капитал Кайли Дженнер в 2025 году?

По состоянию на май 2020 года, Forbes оценивал состояние Кайли в почти 900 миллионов долларов. Однако впоследствии издание несколько изменило свое мнение. Уже в октябре того же года Forbes пересчитал состояние Кайли, заявив, что на самом деле оно составляет ориентировочно 700 миллионов долларов.

Последняя оценка "богатства" Кайли происходила в марте 2025 года. По информации Forbes, тогда ее состояние достигло 670 миллионов долларов.