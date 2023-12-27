Статки зросли на 25 мільярдів доларів за рік: скільки Чанпэн Чжао заощадив грошей

Обсяги особистого капіталу засновника та ексглави Binance Чанпена Чжао (CZ) зросли на фоні відновлення ринку криптовалюти. Тепер вони становлять 37,2 мільярда доларів.

Як зросли статки

Свого максимуму статки засновника та ексглави Binance зазнали ще у січні 2022 року – 96,6 мільярда доларів, та у червні – 50 мільярдів доларів.

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Протягом усього 2023 року, вони виросли на 25 мільярдів доларів. Це дозволило йому очолити список мільярдерів, чиї передбачувані чисті активи зросли за рік.

Також свій капітал змогли відновити:

CEO Coinbase Браян Армстронг – на 5,8 мільярда до 7,2 мільярда доларів;

співзасновник біржі Фред Ерсам – на 1,8 мільярда, до 2,5 мільярда доларів;

засновник DCG Баррі Сілберт – на 1,5 мільярда, до 2 мільярдів доларів.

засновники Gemini Тайлер та Кемерон Вінклвоси – на 1,4 мільярда, до 2,7 мільярда доларів.

Річний приріст статків ексглави Binance більш ніж у 5 разів перевищив суму 4,3 мільярда доларів, яку ця компанія погодилася заплатити у рамках угоди з Мін'юстом США.