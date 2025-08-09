Антоніо Бандерас по праву вважається одним з найкращих акторів. Він не тільки подарував нам безліч емоцій під час перегляду його фільмів, а і став голосом одного з культових мультиплікаційних героїв.

Як розвивалась кар'єра Бандераса?

Мало хто знає, але з дитинства Бандерас мріяв стати футболістом. Проте у долі були інші плани. Його акторська кар'єра розпочалася в 19 років, коли він виступав у невеликих іспанських театрах, пише 24 Канал.

Читайте також Головна артерія нафти: скільки "чорного золота" у водах Перської затоки

Дебютом актора на великому екрані став фільм "Лабіринт пристрастей" 1982 року. Далі Бандерас мав багато ролей, але вони так і не приносили широку популярність. Проривом стала картина "Відчайдушний" 1995 року.

З популярністю росли і гонорари актора. Зокрема, значні прибутки йому принесла роль у масштабній постановці "Маска Зорро" і її продовженні "Легенда Зорро". Точний розмір гонорарів за них невідомий. Проте вважається що саме роль Зорро принесла Бандерасу величезні гроші.

Зверніть увагу! За даними IMDB, за фільм "Евіта" 1997 року, Бандерас отримав 4 мільйони доларів. А уже за "Тіло" 2001 року – 12 мільйонів доларів.

Не варто забувати і про те, що саме Бандерас "подарував голос" легендарному коту у Чоботях з "Шреку". За це актор також отримав значний гонорар.

На чому заробляє Бандерас окрім акторства?

Бандерас має декілька бізнесів, повідомляє CelebrityNetWorth. Зараз він володіє частиною виноробні Anta Banderas, яка знаходиться у Бургосі (Іспанія). Не варто забувати і про вклад Бандераса у парфумерну індустрію. Актор співпрацює з косметичною компанією Puig.

У 2007 році Бандерас навіть запустив власні лінії парфумів: