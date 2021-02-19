Стартовий капітал: скільки потрібно грошей, щоб стати інвестором

Щоб почати заробляти на фінансовому ринку, не обов'язково мати великий капітал. Скільки потрібно коштів, щоб стати інвестором, читайте на Фінанси 24.

Кількість грошей, які потрібні для старту, залежить від кількох факторів. Про них у коментарі 24 каналу розповіли фахівці Forex Club.

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Очікуваний дохід

Зрозуміло, що чим вища дохідність – тим вища потрібна сума капіталу. Незалежно від того, на скільки відсотків зросте актив, в який ви інвестували, при більшому обсязі інвестицій ви отримаєте більший прибуток.

Зворотний бік прибутковості – ризик, який інвестор готовий взяти на себе. Інвестиційні інструменти можуть бути високоризиковими і низькоризикованими.

Види активів за ступенем ризику

До високоризикових можна віднести криптовалюту або деякі акції.

До низькоризикових – наприклад, золото та інші дорогоцінні метали.

Чим вищий ризик – тим вища прибутковість.

Горизонт інвестицій

Горизонт інвестицій – це термін, на який ви готові вкласти ваші кошти. Залежно від горизонту ваших інвестицій, буде залежати і актив, в який ви будете інвестувати, а відповідно і сума коштів.

Наприклад, золото та інші дорогоцінні метали найчастіше передбачають довгострокове інвестування – на кілька місяців або навіть років.

Але не всі готові так довго чекати. Тим, хто не хоче вкладати кошти надовго, підійдуть інструменти, які мають коротший горизонт. Часто короткострокові угоди роблять з волатильними інструментами – валютами і криптовалютами, а також з акціями або контрактами на енергоносії.



Вибір активу залежить від кількості грошей та бажаного прибутку | Unsplash

Традиційно, інвестори з великим об'ємом капіталу, вкладають кошти на довший термін. Тому вони можуть дозволити собі вичікувати найкращий момент для отримання прибутку. Якщо ж коштів не так багато, то підійдуть інструменти з коротшим терміном вкладення, які дозволять отримати прибуток швидше.

Кредитне плече

Для здійснення операцій з деякими інструментами великий капітал просто необхідний. Однак якщо у вас на руках немає суми, достатньої для цього, ви можете скористатися так званим "кредитним плечем".

Що таке кредитне плече Це допомога компанії, яка надає своєму клієнтові позику для укладення угоди. Сума такої позики може перевищувати обсяг вашого депозиту в 10, 20, 100 і більше разів. Завдяки "кредитному плечу" інвестор може купити акції на 20 000 доларів, фактично маючи на руках лише 2 000 доларів. Кредитне плече при цьому дорівнює 10.

Цей інструмент, як деякий важіль, дає можливість клієнту компанії укладати угоди, які були б йому не під силу з одними тільки власними коштами.

Аналогічні можливості надає і "мультиплікатор" доступний в торговій платформі Libertex від Forex Club, який кратно збільшує ваш прибуток. Важливо пам'ятати, що використання цих інструментів, також підвищує ваші ризики при інвестиціях.

Акції та бонуси

Багато компаній пропонують своїм клієнтам різні акції і бонуси, які розширюють можливості трейдерів і інвесторів по здійсненню операцій. Це особливо важливо для тих трейдерів, які мають невеликим капіталом.

Наприклад, одна з найбільш відомих компаній на ринку – Forex Club пропонує Welcome-бонус. Це своєрідна премія в розмірі 100%, яку разово отримують нові клієнти. Її можна використовувати в торгівлі для здійснення угод.

Як стати інвестором

Як ми з'ясували, щоб стати інвестором не потрібно володіти великим капіталом. Досить вибрати торговельну платформу і компанію, яка дозволить вибрати найбільш підходящий для вас торговий інструмент, і в якій ви зможете скористатися різними акціями і бонусами, що розширюють ваші можливості по здійсненню операцій.

Однією з таких компаній є Forex Club. Ця компанія розробила одну з найбільш популярних у приватних інвесторів торгових платформ – Libertex.



З додатком Libertex інвестором можна бути будь-де та будь-коли / Libertex

Здійснити операцію в Libertex просто:

Для цього достатньо відкрити і поповнити ваш торговий рахунок .

Визначитися з активом, мультиплікатором і сумою угоди.

Потім вибрати напрямок ваших інвестицій, натиснувши "в ріст", якщо ви очікуєте підвищення котирувань, або "в зниження", якщо ви прогнозуєте падіння.

Платформа Libertex доступна як у вигляді вебдодатку, так і у вигляді додатків для операційних систем iOS і Android. А це означає, що ви зможете здійснювати операції, буквально, в будь-якому місці з будь-якого пристрою, на якому є доступ в інтернет.

У Libertex також є вбудовані інструменти технічного аналізу і стрічка новин, які допоможуть вам спрогнозувати динаміку котирувань обраного вами активу.

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Якщо ж ви не хочете самостійно аналізувати ринок вам допоможуть експерти Forex Club. Фахівці з багаторічним досвідом успішних інвестицій підкажуть, в який актив краще вкладати кошти, як правильно здійснити операцію і дадуть відповідь на інші ваші питання.