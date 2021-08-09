Регіон з потенціалом: чому стартапи з Азії до 2025 року подорожчають до 1 трильйона доларів

У 2020 році технологічні стартапи з Південно-Східної Азії оцінили у 340 мільярдів доларів. Експерти Jungle Ventures прогнозують, що до 2025 року сумарна вартість цих компаній зросте більше, ніж в три рази.

Компанія Jungle робить ставку на те, що протягом наступних чотирьох років сумарна вартість цих стартапів зросте до 1 трильйона доларів.

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Стартапи з Південно-Східної Азії

Експерти з венчурної компанії вивчили дані про 31 стартап з Південно-Східної Азії. Мінімальна оцінка кожної фірми становить 250 мільйонів доларів. Jungle також враховувала інформацію про угоди з венчурним капіталом, яка не є публічною.

Якщо ви подивитесь на темпи зростання за останні 3 – 5 років у Південно-Східній Азії, якщо вони триватимуть, що неодмінно буде, то вони можуть досягти трильйона доларів ще до 2025 року,

– заявив засновник Jungle Ventures Аміт Ананд.

Регіон з потенціалом

У Південно-Східній Азії проживає майже 400 мільйонів користувачів Інтернету і 10% з них вперше приєдналися до всесвітньої павутини у 2020 році. Згідно зі звітом від Google, Temasek Holdings and Bain & Company, Інтернет економіка у Сінгапурі, Малайзії, Індонезії, Філіппінах, В'єтнамі та Таїланді, які є найбільшими економіками регіону, має потенціал перетнути позначку у 300 мільярдів доларів до 2025 року.

Місцеві стартапи без проблем отримують фінансову підтримку від інвесторів, які готові виписувати великі чеки. За даними Deal Street Asia , у першому кварталі 2021 року фірми в Південно-Східній Азії залучили рекорднідоларів.

Ананд додав, що інвестори прагнуть якнайшвидше побачити зростання своїх вкладень особливо, якщо порівнювати це з тими доходами, які вони отримують від вкладень в інші галузі. Навчальне середовище цього регіону має так звану "перевагу останнього рушія" – компанії можуть вчитися на успіхах та невдачах своїх колег у США, Китаї та Індії.

Стартапи з Південо-Східної Азії до 2025 року подорожчають до 1 трильйона доларів/ Фото Unsplash

Бум на біржі

Чимало відомих стартапів у регіоні готуються до виходу на біржу. Компанія Grab у квітні оголосила, що стане публічною в результаті SPAC на суму 39,6 мільярда доларів. Це одна з найбільших угод з порожнім чеком в історії. Індонезійський технологічний гігант GoTo Group планує незабаром стати публічним. Компанія з Сінгапуру PropertyGuru також готується до виходу на біржу. На думку Майкла Лінтса, партнера Golden Gate Ventures, поява на фондовому ринку через компанії з порожніми чеками привертає до стартапів увагу з боку інвесторів, особливо в США.

Що таке SPAC Це компанія з придбання спеціального призначення, також відома як "компанія із бланковим чеком", – це корпорація-оболонка, котирувана на фондовій біржі з метою придбання приватної компанії, що робить її публічною, не проходячи традиційний процес первинного публічного розміщення.

Я думаю, що вони були трохи розчаровані тим, куди привів їх ринок SPAC. Саме тому вони будуть більш критично ставитися до цільових компаній, які зараз будуть в списку,

– заявив Лінтс.

Засновники стартапів, зазвичай, або продають своє дітище більшій компанії, або проводять публічне розміщення акції на біржі (IPO). Сценарій з Mega SPAC, подібно до того, який оголосив Grab, все ще є винятком з правил. Лінтс зауважив, що вартість більшості стартапів у регіоні на момент виходу на біржу становить менше ніж 1 мільярд доларів, тож зазвичай цей процес здійснюється шляхом злиття та поглинання.

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Аміт Ананд з Jungle є не просто прихильником якнайшвидшої появи на біржі стартапів з Південно-Східної Азії, він щей заохочує якомога більше компаній провести IPO. Він вважає, що ринок IPO зараз має "хороший апетит", оскільки інвестори шукають нові компанії, галузі та технології, які можуть принести додатковий дохід. Водночас Ананд підмітив, що місцеві фондові ринки не є настільки потужними, щоб провести справді великі IPO, тож очікують, що більшість цих компаній оберуть американську біржу. Фірми вартістю менше ніж 5 мільярдів доларів можуть отримати вигоду і від розміщення на внутрішніх ринках. Проте, Ананд додав, що кінцевою метою регіону повинне бути IPO з подвійним котируванням.