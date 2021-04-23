Родом зі Львова: стартап українського інженера залучив мільйонні інвестиції в США 

Питання збереження навколишнього середовища хвилює не лише пересічних осіб, але й підприємців. У Міжнародний день Землі кампанія з декарбонізації авіації отримала новий імпульс у вигляді інвестицій для Universal Hydrogen.

Стартап, який базується в Лос-Анджелесі, залучив інвестиції у рамках фінансування серії А. Йдеться про суму у розмірі 20,5 мільйона доларів.

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"Єдиний шлях"

Інвестиційний раунд очолив фонд Playground Global з синдикатом інвесторів. Зокрема, учасниками раунду були Fortescue Future Industries, Coatue, Global Founders Capital, Plug Power, Airbus Ventures, Toyota AI Ventures, Sojitz Corporation та Future Shape.

Universal Hydrogen має намір витратити залучені кошти для збільшення чисельності штату та розвитку своїх технологій. На цьому етапі, увага компанії буде зосереджена на реалізації наступних проєктів:

розв'язання проблеми зберігання водню,

створення комплектів для модернізації комерційних літаків.

Водень – це єдиний реальний шлях для авіації досягнути цілей Паризької угоди та обмежити глобальне потепління. Ми маємо намір побудувати наскрізний ланцюжок створення вартості водню до 2025 року,

– розповів засновник та генеральний директор компанії Пол Єременко.

Що відомо про засновника Universal Hydrogen Справжнє ім'я підприємця Павло Єременко. Він родом зі Львова, проте на початку 1990-х його сім'я переїхала до США. Єременко обіймав посаду гендиректора інноваційного центру Airbus Group та був виконавчим директором Google. У вересні 2020 року він повідомив про заснування Universal Hydrogen.

Оригінальний підхід

Спершу компанія створить легкі модульні капсули для транспортування "зеленого водню" для літаків, оснащених відповідними паливними елементами. Universal Hydrogen робить акцент на універсальності. Тобто, їхні капсули можна буде використовувати в літаках різних розмірів – від повітряних таксі до вузькофюзеляжних літаків.

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За словами Єременка, вони хочуть, щоб капсули були взаємозамінними в кожному класі літаків. Своєрідний аналог сучасних акумуляторів. Для того, щоб запустити ринок капсул стартап працює над створенням свого літака.

Йдеться про модифікований турбогвинтовий двигун на 40 – 60 місць, який зможе літати на відстань до 700 миль. Єременко висловив сподівання, що до 2025 році цей літак буде здійснювати польоти на комерційній основі, а створення простої та безпечної логістичної мережі приверне увагу інших.

Це схоже на систему Nespresso. Ми повинні створити першу кавоварку, інакше нікого не хвилює наша капсульна технологія. Проте, ми не хочемо займатися виробництвом кавоварок, ми хочемо, щоб інші люди готували каву з наших капсул,

– повідомив він.