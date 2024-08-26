Як виглядають 100 доларів 2006 року
Долар залишається однією з основних іноземних валют, яку українці обирають для захисту своїх заощаджень. Однак час від часу виникають питання щодо вигляду старих і нових банкнот.
Як виглядають "старі" 100 доларів
Долари, випущені у 2006 році, належать до серії банкнот, яка все ще перебуває в обігу, хоча й поступово витісняється новішими зразками. Ці банкноти мають дещо застарілий дизайн, який включає менше захисних елементів порівняно з новітніми випусками.
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Попри це, вони залишаються чинним платіжним засобом в Україні. Таким чином, долари 2006 року виглядають наступним чином:
Та відповідно долари "нового" зразка нині виглядають так:
"Нові" долари / Фото – Unsplash
Чи приймають в обмінниках долари 2006 року
Згідно з розпорядженням Національного банку України, під час обміну іноземної валюти заборонено встановлювати обмеження за номіналом або роком емісії. Це означає, що банкноти долара 2006 року випуску мають безперешкодно прийматися у банківських касах і пунктах обміну.
Важливо! Для обміну купюри повинні бути у належному стані для обміну.