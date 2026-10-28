Перевірте свої гаманці: які 200 гривень поступово вилучають в Україні у листопаді

Які 200 гривень вилучають з обігу у 2026 році

Йдеться про банкноти номіналом 200 гривень зразків 2003 – 2007 років. Національний банк України розпочав їх поступове вилучення ще 1 листопада 2024 року, пише "Дебет-Кредит". Відтоді банки не видають такі купюри клієнтам під час готівкових операцій, а отримані від громадян банкноти передають для подальшого вилучення з обігу.

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Важливо розрізняти поступове вилучення та повне припинення обігу. Старі 200 гривень не перестали бути платіжним засобом автоматично: відповідно до постанови НБУ № 124, вони залишаються в обігу до ухвалення окремого рішення регулятора.

Водночас у 2026 році українці можуть зустріти й модифіковані банкноти цього номіналу. Зокрема, з 25 лютого Нацбанк почав вводити в обіг 200 гривень із гаслом "Слава Україні! Героям слава!" на зворотному боці. За дизайном та захисними елементами вони відповідають банкнотам зразка 2019 року.

Чи потрібно міняти старі 200 гривень у банку

Ні, спеціально обмінювати такі купюри не потрібно. Банкноти старого зразка, які залишаються законним платіжним засобом, можна використовувати для розрахунків у магазинах, оплати послуг та інших платежів. Їх мають приймати за номінальною вартістю без обмежень, а також зараховувати на рахунки.

Зверніть увагу! Якщо ж банкнота потрапила до банку під час внесення готівки, фінансова установа може прийняти її для зарахування коштів на рахунок, але не повинна повторно видавати її клієнтам. Такий механізм дає змогу поступово замінювати старі купюри новішими без необхідності одномоментного обміну всіх грошей населення.

Отже, у 2026 році українцям не потрібно панікувати, якщо в гаманці є 200 гривень старого зразка. Вони залишаються придатними для розрахунків, доки Нацбанк не ухвалить окремого рішення про припинення їхнього платіжного статусу.

Прогнози

Раніше ми писали, що єдиного ліміту на одну операцію для всіх банкоматів в Україні немає. Національний банк України встановлює загальні обмеження на видачу готівки, а конкретні суми за одну операцію та проміжок часу визначають банки з урахуванням власних правил і технічних можливостей пристроїв.