Мільйони під дахом Вемблі: які боксерські бої стали найдорожчими за історію арени

На "Вемблі" відбуваються одні із найвідоміших боїв у світі: від поєдинку Кличка з Джошуа до найочікуванішого реваншу Усика з Дюбуа незабаром. Усі ці бої збирають десятки мільйонів доларів.

Які бої на "Вемблі" були найдорожчими?

Бій Джошуа – Кличко

У 2017 році відбувся останній поєдинок українського боксера в професійній кар'єрі Володимира Кличка з британцем Ентоні Джошуа, передає 24 Канал.

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Цей бій став одним із рекордним щодо місткості на "Вемблі". Тоді мер Лондона, Садік Хан, прийняв рішення щодо збільшення кількості місць на арені до 90 тисяч.

Відомо, що за платний перегляд бій приніс доходу на приблизно 31 мільйон фунтів стерлінгів (у 2017 році це становило 40 мільйонів доларів), повідомляє видання Joe.

Водночас загальний дохід від усіх джерел, включаючи платну трансляцію, закордонну трансляцію та платний перегляд, склав приблизно 50 мільйонів фунтів стерлінгів (68 мільйонів доларів).

Бій Ф'юрі – Вайт

Цей поєдинок пройшов на "Вемблі" у квітні 2022 року й знову побив рекорд щодо місткості арени, адже було продано приблизно 94 тисячі квитків, хоча зазначається, що стадіон розрахований на 90 тисяч місць.

Враховуючи те, що у тому поєдинку "Циганський король" отримав гонорар у 29,5 мільйона доларів, а Вайт – всього 7,4 мільйона доларів, пише видання AS USA, загальний базовий гонорар склав майже 37 мільйонів доларів. Крім того, переможець (ним став Ф'юрі), отримав ще додатково 4,1 мільйона доларів.

Наразі невідомо, які загальні доходи від заходу, адже дані не розкриті у публічних джерелах, втім є результат purse bid (механізм, за яким промоутери пропонують суму, яку вони готові заплатити за право організувати бій), який становив десь 41 мільйон доларів, передає BBC Sport.

Бій Джошуа – Дюбуа

Ще одним відомим поєдинком на "Вемблі" став бій британських боксерів Джошуа з Дюбуа у вересні минулого року, який завершився нокаутом Джошуа. Видання ESPN писало, що на цей поєдинок було придбано 96 тисяч квитків, що перевершило всі раніші поєдинки.

Портал Marca оприлюднив гонорари боксерів, де Джошуа отримав гарантовану суму в 7,9 мільйона доларів, а Дюбуа – 4,6 мільйона доларів.

Натомість суми, що враховують як гонорарні суми боксерів, так і відсотки від проданих платних трансляцій, набагато більші. Для Джошуа, найімовірніше, дохід був до 30 мільйонів доларів, а для Дюбуа – до 13 мільйонів доларів.

Однак офіційні джерела не оприлюднили повної інформації про загальні доходи від поєдинку.

Зауважте! Найвищий загальний призовий фонд боксерських поєдинків, що відбувалися на "Вемблі", може принести майбутній бій-реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа 19 липня. Очікують, що сума може перевищити 200 мільйонів доларів, пишуть в Independent.