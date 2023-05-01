У США збанкрутував ще один банк: найбільший колапс з 2008 року

У США зазнав краху ще один банк. Йдеться про First Republic, який був у зоні ризику протягом останніх майже 2 місяців. Більше про це – далі у тексті.

У понеділок, 1 травня, уряд США конфіскував банк First Republic та продав його найбільшій фінансовій установі США за обсягом активів – JPMorgan. По суті це продовження банкопаду, який почався у березні 2023 року.

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Крах ще одного банку у США

Відтепер JPMorgan отримає контроль над всіма депозитами та майже 100% активів банку First Republic. Таким чином, регулятор запевнив вкладників, що їхні кошти у безпеці та поклав кінець невизначеності навколо майбутнього цього банку.

Федеральна корпорація по страхуванню вкладів додала, що її страховий фонд тепер має виплатити приблизно 13 мільярдів доларів для покриття збитків збанкрутілої фінустанови.

На момент створення цього матеріалу, акції JPMorgan торгуються на ринку за ціною на рівні 138,24 долара за штуку. Від початку торгів ці активи подорожчали на 0,87%. Ринкова капіталізація банку становить майже 404 мільярди доларів, за даними Yahoo!Finance.

Останні виклики перед First Republic

Річ у тому, що за перший квартал поточного року First Republic втратив 102 мільярди доларів депозитів. Ці кошти вивели вкладники. Станом на кінець минулого року депозити оцінювали у 176 мільярдів доларів США.

У First Republic намагалися покращити ситуацію та впоратися із кризою, але це не допомогло. Для прикладу, з січня по березень цей банк отримав 92 мільярди доларів позик від в основному від Федерального резерву та кредиторів, які пов'язані з урядом.

Проте турбулентність навколо фінансової установи не стихала протягом кількох тижнів. Зокрема, 27 квітня акції банку обвалилися на понад 50% під час торгової сесії. На той момент з початку року цінні папери втратили більше ніж 90% своєї вартості.

До теми! First Republic – це другий за обсягом активів банк, який збанкрутував в історії США. Фінансова установа поступається лише Washington Mutual. Цей банк зазнав краху у 2008 році.

Остаточний колапс First Republic спровокувала та ж причина, що й банкрутство Silicon Valley Bank та Signature Bank: рішення вкладників забрати свої гроші з депозитів та масовий розпродаж акцій.