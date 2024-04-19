США відновили серйозні санкції проти Венесуели: що стало причиною

США ухвалили рішення про відновлення дії санкцій проти двох галузей Венесуели. Так звана санкційна перерва тривала з жовтня 2023 року.

Американська влада відновила санкції проти Венесуели 18 квітня 2024 року. Обмеження стосуються нафтової й золотовидобувної галузей країни з Південної Америки. Поштовхом до цього стало невиконання умов угоди між державами.

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Чому США призупинили дію санкцій проти Венесуели

США пом'якшили санкційні обмеження проти Венесуели у жовтні 2023 року. Адже уряд Ніколаса Мадуро та опозиційна Єдина платформа погодилися провести вибори у 2024 році.

У результаті можна було отримати генеральну ліценцію на пів року, яка дозволяла співпрацювати з нафтогазовим сектором Венесуели. Дію цієї ліценції могли б продовжити, якби Венесуела виконала свої зобов'язання, згідно з домовленостями.

Що відомо про нафту у Венесуелі На території Венесуели знаходиться одна На території Венесуели знаходиться одна п'ята частина від загальних покладів нафти у світі. Під час президентства Дональда Трампа США запровадили санкції проти трьох секторів Венесуели: банківського, нафтового та гірничовидобувного.

Що спровокувало рішення США

Йдеться про проведення виборів в країні, а також звільнення політичних в'язнів. Держдепартамент США заявив, що Ніколаса Мадуро та його команда не повною мірою виконала свої зобов'язання.

Саме через це США генеральна ліцензія, яку дозволяла проводити діяльність у нафтогазовому секторі Венесуели, закінчується о 00:01 18 квітня. Натомість американський уряд видав тимчасову генеральну ліцензію №44а. Цей документ дає 45 днів на згортання операцій з PDVSA і компаній, де вона володіє 50% і більше.

Додамо, що з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях: