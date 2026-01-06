"Передбачив" арешт Мадуро: як трейдер заробив понад 400 тисяч доларів на ставці

Невідомий трейдер отримав прибуток у розмірі близько 410 тисяч доларів, зробивши ставку на те, що президента Венесуели усунуть з посади. Анонімний акаунт було створено минулого місяця.

Як таємничий трейдер зірвав куш?

Його профіль на платформі Polymarket завчасно назбирав позиції в контрактах, прив'язаних до відсторонення Ніколаса Мадуро, причому за цінами, які до рейду виглядали як ставка на вкрай малоймовірний сценарій. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

За даними Polymarket, до затримання Мадуро ці ставки коштували близько 34 тисячі доларів, але різко зросли в ціні після появи новин про військову операцію США.

Відомо, що після створення анонімного акаунту 27 грудня трейдер викупив контракти на 96 доларів, які б окупилися, якби американці вдерлися до Венесуели до 31 січня. Згодом він зробив ще кілька подібних ставок.

Довідка: платформи типу Polymarket працюють через торгівлю контрактами "так / ні", які дозволяють користувачам робити ставки реальні події – від спорту й розваг до політики. Коли контракт вартістю в кілька центів виплачують у розмірі 1 долара, трейдери, які мають доступ до непублічної інформації, можуть отримати величезні суми за лічені години або дні.

Цікаво, що Polymarket раніше стикався з перевіркою щодо потенційної інсайдерської торгівлі. І хоча американці наразі не мають доступу до основної платформи ставок, багато трейдерів використовують VPN, щоб обійти заборону.

У США занепокоєні інсайдерською торгівлею

Уранці понеділка, 5 січня, основні фондові індекси різко пішли вгору, ціни на нафту також піднялися, а акції енергетичних компаній показали помітний приріст – після новин про захоплення Мадуро американськими військовими на вихідних.

Дефолтні держоблігації Венесуели також різко подорожчали: інвестори почали закладати сценарій масштабної та складної реструктуризації суверенного боргу. Папери, випущені урядом і державною нафтовою компанією PDVSA, додали близько 10 центів на долар номіналу, тобто майже 30%, – на тлі ажіотажного попиту з боку оптимістично налаштованих покупців.

Однак таємнича угода, ймовірно, опиниться в центрі уваги американських законодавців, які вже давно добиваються жорсткіших правил щодо інсайдерської торгівлі. Зокрема, йдеться про двопартійні ініціативи, що передбачають можливу заборону торгівлі акціями для самих конгресменів.

Ба більше, після новин про ставку на Мадуро конгресмен-демократ Річі Торрес заявив, що цього тижня подасть законопроєкт. Документ має заборонити обраним посадовцям, законодавцям і федеральним службовцям робити ставки на платформах прогнозних ринків, оскільки вони можуть мати доступ до важливої непублічної інформації.

