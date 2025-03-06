США витісняють Росію з важливого ринку збуту в Азії

Індія – це один із важливих гравців на ринку нафти. Країна поступово відмовляється від нафти з Росії, заміщаючи її іншими постачальниками.

Індія збільшила імпорт нафти з США

Індія купує рекордні обсяги нафти з США. Про це свідчать дані про імпорт за лютий, пише 24 Канал з посиланням Reuters.

Варте уваги Ціни на нафту обвалилися до багаторічних мінімумів

За підсумками лютого Індія імпортувала найбільше американської нафти за понад 2 роки. Індія шукає нових постачальників нафти на тлі посилення санкцій проти Росії, які торкнулися виробників нафти та танкерів, які її транспортують.

Водночас обсяги експорту нафти з Росії до Індії в лютому впали до мінімального рівня за понад 2 роки. За місяць на ринок Індії надійшло 1,4 мільйона барелів на добу. Порівняно з січнем цей показник впав на 14%.

Компанія Kpler повідомила, що в лютому експорт нафти з США до Індії становив приблизно 357 тисяч барелів на добу. З минулого року цей показник зріс на 136 тисяч барелів на добу. Ба більше, Індія заявила, що може купувати ще більше американської нафти. Понад 80% експорту нафти з США до Індії становила легка малосірчиста нафта West Texas Intermediate-Midland.

До теми! В Індії повідомили, що вона може купувати енергоносії з США на 25 мільярдів доларів вже у найближчому майбутньому. Для розуміння, торік Індія імпортувала енергоносіїв з першої економіки світу на 15 мільярдів доларів.