США видобувають найбільше нафти у світі: чи реально скинути американців з п'єдесталу

США знову очолили світовий рейтинг за обсягом видобуванням нафти. Ба більше, перша економіка світу встановила новий рекорд.

США стає лідером у цьому рейтингу шостий рік поспіль. Крім того, Управління енергетичної інформації (EIA) вказує, що навряд чи інша країна зможе побити американський рекорд найближчим часом.

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США знову стали лідером за обсягом видобування нафти

У середньому США видобувають рекордні 12,9 мільйона барелів на день. Водночас у грудні країна досягла нового місячного рекорду за рівнем видобування сировини – понад 13,3 мільйона барелів на добу.

До п'ятірки лідерів за обсягами видобування нафти також входять такі країни:

Росія – 10,1 мільйона барелів нафти на день;

Саудівська Аравія – 9,7 мільйона барелів нафти на день;

Канада – 4,6 мільйона барелів нафти на день;

Ірак – 4,3 мільйона барелів нафти на день.

США видобувають найбільші обсяги нафти у світі / Скриншот з EIA

Як змінювалася ситуація із видобуванням нафти у США

Згідно з офіційними даними, річний видобуток сирої нафти у США стабілізувався після досягнення пікового рівня у 9,6 мільйона барелів на добу у 1970 році. У наступні десятиліття обсяги видобування нафти знижувалися. Мінімум зафіксували у 2008 році з 5 мільйонами барелів на добу.

США видобувають найбільші обсяги нафти у світі / Скриншот з EIA

Ситуація почала змінюватися у 2009 році, оскільки виробники почали все частіше застосовуються методи гідророзриву пласта та горизонтального буріння. Від того моменту обсяги видобування нафти неухильно зростають.

Серйозні зміни у цьому секторі зафіксували лише під час пандемії коронавірусу у 2020 – 2021 роках. Річ у тому, що попит та ціни на сировину знизилися через економічні наслідки COVID-19.