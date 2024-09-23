США спровокували щоденні рекорди на фондовому ринку Індії

У понеділок, 23 вересня, на фондовому ринку в Індії зафіксували новий рекорд. Цьому сприяють очікування щодо надходження іноземного капіталу до однієї із найбільших країн Азії.

Індійські акції злетіли до нових рекордів

Акції індійських компаній досягли рекордних показників на фондовому ринку. Потужному зростанню сприяють очікування щодо збільшення притоку іноземного капіталу, пише Reuters.

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В Індії очікують нового сплеску притоку капіталу з-за кордону після рішення Федеральної резервної системи США про зниження процентних ставок. Цей крок американського регулятора підігрів схильність інвесторів до ризику. Додають, що іноземні портфельні інвестори після рішення центробанку США почали агресивно купувати акцій індійських компаній.

Для розуміння, Індекс Nifty 50, який представляє середньозважене значення пів сотні найбільших індійських компаній на Національній фондовій біржі, зріс приблизно на 0,4% у понеділок, 23 вересня, встановивши новий рекорд. Аналогічне зростання зафіксував Індекс S&P BSE Sensex, який включає 30 компаній, які котируються на Бомбейській фондовій біржі. Ба більше, базові індекси кожного дня досягають історичних максимумів відколи Федеральний резерв знизила ставку на 50 базисних пунктів 18 вересня.