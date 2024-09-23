США спровоцировали ежедневные рекорды на фондовом рынке Индии

В понедельник, 23 сентября, на фондовом рынке в Индии зафиксировали новый рекорд. Этому способствуют ожидания относительно поступления иностранного капитала в одну из крупнейших стран Азии.

Индийские акции взлетели до новых рекордов

Акции индийских компаний достигли рекордных показателей на фондовом рынке. Мощному росту способствуют ожидания по увеличению притока иностранного капитала, пишет Reuters.

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В Индии ожидают нового всплеска притока капитала из-за рубежа после решения Федеральной резервной системы США о снижении процентных ставок. Этот шаг американского регулятора подогрел склонность инвесторов к риску. Добавляют, что иностранные портфельные инвесторы после решения центробанка США начали агрессивно покупать акций индийских компаний.

Для понимания, Индекс Nifty 50, который представляет средневзвешенное значение полсотни крупнейших индийских компаний на Национальной фондовой бирже, вырос примерно на 0,4% в понедельник, 23 сентября, установив новый рекорд. Аналогичный рост зафиксировал Индекс S&P BSE Sensex, который включает 30 компаний, которые котируются на Бомбейской фондовой бирже. Более того, базовые индексы каждый день достигают исторических максимумов с тех пор, как Федеральный резерв снизил ставку на 50 базисных пунктов 18 сентября.