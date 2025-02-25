США ввели санкції проти одного із найбільших виробників нафти у світі: чого хоче Трамп

США запровадили санкції проти потужної нафтової країни на Близькому Сході – Ірану. Це рішення адміністрації Дональда Трампа.

США ввели санкції проти Ірану

США, які є першою економікою у світі, запровадили санкції проти "тіньового флоту" Ірану. Управління з контролю за зовнішніми активами та Державний департамент США ввели санкційні обмеження проти понад 30 осіб і суден, які допомагали Ірану експортувати нафти, пише 24 Канал з посиланням на Мінфін США.

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Особи та танкери, які потрапили під санкції, були зареєстровані в різних країнах. Зокрема, до санкційного списку потрапили брокери з ОАЕ і Гонконгу, оператори танкерів та менеджери з Індії й Китаю, очільник Національної іранської нафтової компанії та компанії Iranian Oil Terminals.

До теми! Танкери, проти яких США запровадили санкції, транспортували нафту на сотні мільйонів доларів. Для розуміння, Іран – це один із найбільших виробників нафти у світі. Серед країн ОПЕК Іран за цим показником займає третє місце. У січні Іран добував 3,2 мільйона барелів нафти в день, пише Reuters.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що продаж нафти Ірану значно залежить від тіньової мережі суден, перевізників та брокерів. За його словами, кошти від експорту нафти використовують для фінансування своєї дестабілізаційної діяльності. Бессент наголосив, що Вашингтон використає усі наявні інструменти, аби вдарити по всій нафтовій інфраструктурі Ірану.

Цікаво! Додають, що президент США Дональд Трамп заявив, що прагне звести експорт нафти з Ірану до нуля.