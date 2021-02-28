Ілон Маск знову під слідством: все через твіти про криптовалюту, – ЗМІ

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США розпочала розслідування щодо засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска. Все через його дописи у твітері про криптовалюту Dogecoin (DOGE).

Відомо, що після твітів винахідника криптовалюта DOGE показувала вражаючі результати та рекордно виростала в ціні. Про початок розслідування First Squawk повідомили власні джерела.

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За лютий 2021 року вартість Dogecoin зросла більше ніж на 500%. Станом на 28 лютого він коштує 0,048 доларів.



Як змінювалась ціна Dogecoin у лютому 2021 року / Графіка Coin Market Cap

Реакція Ілона Маска на розслідування

Після повідомлення про початок розслідування засновник Tesla та SpaceX заявив: "Сподіваюся, що це правда. Це було б чудово".

Окрім цього, на запитання одного з підписників Ілона Маска у твітері, чому він так багато згадує про Dogecoin, той відповів: "Я люблю собак і меми".

SEC vs Ілон Маск у 2018 році

Комісія з цінних паперів і бірж США вже не вперше відкриває розслідування проти відомого бізнесмена. У 2018 році Ілон Маск заявив у твітері, що планує викупити акції компанії Tesla вартістю 420 доларів. Після цього допису цінні папери виросли в ціні на 11%.

В результаті тривалих судових розглядів, мільярдер був вимушений на 3 роки покинути посаду голови ради директорів автовиробника та заплатити штраф у розмірі 20 мільйонів доларів.