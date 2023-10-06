JPMorgan поділився похмурим прогнозом для США та фондового ринку

Головний стратег JPMorgan з глобальних ринків заявив, що вони готуються до масштабного обвалу на фондовому ринку. Експерт пояснив, які фактори про це свідчать.

На думку Марка Колановича, високий рівень відсоткових ставок у США, гостра нестача грошових коштів у людей, цілком ймовірно, призведуть до початку економічної рецесії у США.

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JPMorgan прогнозує спад на фондовому ринку США

Таким чином, також може початися падіння американського фондового ринку. Потенційний спад на біржі оцінюють у 20%. Коланович додав, що ринок протягом певного періоду може фіксувати зростання. Загалом динаміка буде залежати від економічних даних у найближчі кілька місяців.

Експерт виділив компанії, які наразі знаходяться у найбільш уразливій позиції. Йдеться про так звану "Велику сімку" на фондовому ринку:

Apple;

Amazon;

Meta;

Alphabet;

NVIDIA;

Tesla;

Microsoft.

З початку 2023 року акції вище згаданих компаній зросли на 83%. Це складає більшість з приросту Індексу S&P 500. Додамо, що на момент створення цього матеріалу, сумарна капіталізація усіх перерахованих корпорацій становить майже 11 трильйонів доларів, за даними Global Ranking.

Що таке Індекс S&P 500 Це фондовий індекс, який включає цінні папери 500 публічних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію на ринку.

Прогнози від інших експертів

Відомий економіст та стратег Девід Розенберг на початку вересня заявив, що наступні 6 місяців відіграють критичну важливу роль для економіки США. За його словами, якщо першій економіці світу вдасться уникнути "цієї маленької рецесії", то це буде дивом. Схожу думку поділяє головний стратег з акцій США JPMorgan Дубравко Лакос, який теж готується до рецесії. Крім того, Лакос сумнівається у реалізації сценарію з м'якою посадкою.