США продовжать дозвіл купувати підсанкційну російську нафту, – Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа, ймовірно, вже в п'ятницю, 10 квітня, продовжить дозвіл купувати російську нафту та нафтопродукти, що перебувають під санкціями.

Про це повідомляє Reuters.

Чому США йдуть на поступки Росії?

Як зазначають джерела Reuters, такі дії Вашингтона є частиною зусиль зі стримування світових цін на енергоносії на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США з середини березня цього року дозволяло закупівлю російської нафти та нафтопродуктів завдяки 30-денному "винятку", термін дії якого спливає 11 квітня.

Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв заявляв, що цей крок може торкнутися 100 мільйонів барелів російської нафти – це майже дорівнює добовому обсягу світового видобутку.

Як повідомило одне з джерел, міністр фінансів США Скотт Бессент 9 квітня зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті Білого дому, щоб обговорити продовження цього дозволи, і вони дійшли висновку, що це "доцільно". Водночас представники Білого дому та Мінфіну не прокоментували цю інформацію.

Журналісти зазначають, що ціни на нафту різко зросли після початку війни з Іраном через часткове перекриття Ормузької протоки – через неї раніше щодня транспортували близько 20% світових обсягів нафти й газу. Зростання вартості пального також стала серйозною проблемою для Трампа та Республіканської партії напередодні проміжних виборів у листопаді.

