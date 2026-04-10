Укр Рус
10 квітня, 18:33
3

США продовжать дозвіл купувати підсанкційну російську нафту, – Reuters

Поліна Буянова
Основні тези
  • Адміністрація Трампа, ймовірно, продовжить дозвіл на закупівлю підсанкційної російської нафти з метою стримування світових цін на енергоносії.
  • Такі дії пов'язані з війною США та Ізраїлю проти Ірану, яка призвела до часткового перекриття Ормузької протоки.

Адміністрація президента США Дональда Трампа, ймовірно, вже в п'ятницю, 10 квітня, продовжить дозвіл купувати російську нафту та нафтопродукти, що перебувають під санкціями.

Про це повідомляє Reuters.

Чому США йдуть на поступки Росії?

Як зазначають джерела Reuters, такі дії Вашингтона є частиною зусиль зі стримування світових цін на енергоносії на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США з середини березня цього року дозволяло закупівлю російської нафти та нафтопродуктів завдяки 30-денному "винятку", термін дії якого спливає 11 квітня. 

Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв заявляв, що цей крок може торкнутися 100 мільйонів барелів російської нафти – це майже дорівнює добовому обсягу світового видобутку.

Як повідомило одне з джерел, міністр фінансів США Скотт Бессент 9 квітня зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті Білого дому, щоб обговорити продовження цього дозволи, і вони дійшли висновку, що це "доцільно". Водночас представники Білого дому та Мінфіну не прокоментували цю інформацію.

Журналісти зазначають, що ціни на нафту різко зросли після початку війни з Іраном через часткове перекриття Ормузької протоки – через неї раніше щодня транспортували близько 20% світових обсягів нафти й газу. Зростання вартості пального також стала серйозною проблемою для Трампа та Республіканської партії напередодні проміжних виборів у листопаді.

Як Сили оборони запроваджують власні "санкції"?

  • Зростання цін на нафту могло дати Росії додатковий запас міцності, але саме в цей момент Сили оборони України почали серйозно бити по нафтопереробці, портах і перевалці російської нафти. Як пояснив експерт з енергетики Володимир Омельченко, зараз для Кремля важливо не лише те, скільки коштує барель, а й чи може Росія взагалі вивозити нафту через свої ключові експортні точки.
     

  • Саме тому, як пояснив Омельченко, основний удар має йти по терміналах, через які Москва заробляє на війну. Йдеться про Приморськ, Усть-Лугу та Шесхаріс. Перші два термінали працюють на Балтиці, Шесхаріс – на Чорному морі.
     

  • Українські сили вже досягли результатів: Усть-Луга повністю зупинилася, у Приморську виникли великі проблеми, а удари по Шесхарісу теж зіграли свою роль в обмеженні російських прибутків.