США подали до суду на одного з головних гравців ринку криптовалют: претензії та реакція ринку

Одну з найвідоміших криптобірж у світі викликають до суду у Нью-Йорку. Звинувачення проти компанії висунула Комісія з цінних паперів та бірж США.

Американський регулятор вимагає обмеження діяльності найбільшої криптобіржі у США за рівнем торгів. Йдеться про Coinbase. Ринок також уже відреагував на останні події.

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Відому криптобіржу викликають до суду

Згідно з даними Комісії з цінних паперів та бірж США, компанія Coinbase діяла як незареєстрований брокер та біржа, а також роками відмовлялася надавати необхідну інформацію про свою діяльність. Також регулятор повідомив, що криптобіржа порушувала норми закону про цінні папери.

Нагадаємо, що венчурний капіталіст та інвестор Хамат Паліхапітія у квітні заявив, що криптовалюта у США померла. Головною причиною він назвав саме увагу регуляторів до цього сектору. За його словами, влада США "націлила свою зброю на криптовалюту".

Як відреагували акції Coinbase

В інтерв'юзасновник української криптобіржі Kuna Михайло Чобанян розповів, що наразі їхній головний виклик – це не допустити заборони криптовалюти як такої. Він також додав, що важливо зберегти незалежність біткойна.

На тлі позову від Комісії з цінних паперів та бірж США цінні папери Coinbase зафіксували спад майже на 18% ще на премаркеті. На момент створення цього матеріалу, вартість акцій коливається на рівні 58,71 долара за штуку.

Від початку торгової сесії ці активи подешевшали на понад 9%. Ринкова капіталізація Coinbase наразі становить 13,77 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.

Що таке премаркет Це аукціон відкриття. Йдеться про час до початку торгівлі, коли можна подавати заявки на операції з активами. На основі цих даних алгоритм вираховують суму активу для відкриття торгів.

Варто наголосити, що загалом тиждень для компанії Coinbase на ринку почався досить невдало. Оскільки у понеділок, 5 червня, Комісія з цінних паперів та бірж США висунула звинувачення проти криптобіржі Binance та її засновника. Через це акції Coinbase впали на 9%.