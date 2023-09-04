Цінова стеля на російську нафту працює, – у Мінфіні США прояснили важливі деталі

Питання цінової стелі на нафту почало все частіше зринати, оскільки в останні місяці на ринку фіксують подорожчання російської сировини. У США прокоментували цю ситуацію.

За словами виконувача обов'язків помічника міністра фінансів США Еріка Ван Ностранда, цінова стеля для російської нафти працює. Мовляв, Росія втрачає доходи.

Варте уваги Новий Twitter під егідою Ілона Маска: що буде з його статусом найбагатшої людини світу

США про ефективність цінової стелі для нафти з Росії

Американський чиновник також додав, що у США задоволені тим, що Росія продовжує забезпечувати необхідні обсяги постачання на ринок. Крім того, він заявив, що Штати не хочуть порушувати динаміку на глобальному ринку нафти, оскільки це може призвести до нестабільності.

Цінова стеля працює через 9 місяців після запровадження,

– Ерік Ван Ностранд.

Ерік Ван Ностранд повідомив, що завдяки вище згаданій політиці вдалося домогтися скорочення доходів Росії. Нагадаємо, що експорт нафти та газу приносить агресору критично важливу частку надходжень до бюджету. Представник Мінфіну США підкреслив, що будь-які порушення граничної межі для російської нафти будуть розслідувати правоохоронці з США та країн-союзників.

Чиновник з США наголосив, що офіційний Вашингтон оцінює ефективність своєї політики не обсягом молекул нафти, які продають у межах обмежень. За його словами, американці розглядають це як ринковий механізм для зміни стимулів на ринку нафти. До того ж покупці по всьому світу мають можливість домовлятися про вигідніші знижки на постачання нафти російського походження.

Що варто знати про експорт російської нафти після запровадження цінової стелі:

Країни G7 встановили граничну межу для російської нафти на рівні 60 доларів за барель . Ці обмеження набули чинності 5 грудня 2022 року ;

встановили граничну межу для російської нафти на рівні . Ці обмеження набули чинності ; Проте з липня вартість найвідомішого бренду російської нафти – Urals – торгується на ринку вище цінової стелі. На момент створення цього матеріалу, барель цієї нафти коштує 70,46 долара , згідно з даними Oil Price;

, згідно з даними Oil Price; Навіть попри це низка західних компаній продовжують надавати послуги, необхідні для транспортування російської нафти. Для прикладу, можна згадати про страхові компанії, які найчастіше зосередженні у Великій Британії.

Нагадаємо, що український економіст Борис Кушнірук вважає, що політика Заходу наразі спрямована на те, щоб не створювати проблем собі, але при цьому ускладнити умови для Росії. За його словами, у таких реаліях не варто очікувати на те, що країни G7 переглянуть цінову стелю на користь її зниження.