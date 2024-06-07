Штаб-квартиру Техаської фондової біржі прагнуть розташувати у Далласі. На сайті біржі вказано, що вона буде повністю електронною. Невдовзі мають подати до Комісії з бірж та цінних паперів США документи, які необхідні для реєстрації.

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У США планують створити нову фондову біржу

Для запуску Техаської фондової біржі (TXSE) уже зібрала 120 мільйонів доларів. Про це повідомив LinkedIn головний виконавчий директор біржі Джеймс Лі. Тоді як представники компанії BlackRock наразі не коментують ситуацію.

До теми! Усі попередні спроби поборотися з такими біржами, як Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) та Nasdaq стикалися із серйозними труднощами: біржі-початківці просто так не пускають на ринки, що вже існують.

Джеймс Лі також заявив, що Техаська фондова біржа планує провести перші торги у 2025 році, а перший лістинг – у 2026 році. За його словами, TXSE сфокусується на тому, аби почати співпрацювати з компаніями, які у пошуках альтернатив на тлі того, що витрати на дотримання нормативних вимог на NYSE і Nasdaq зростають.

Новий фондовий ринок також прагне надавати компаніям із США та інших країн доступ до ринків акціонерного капіталу США і забезпечить майданчик для торгівлі та лістингу публічних фірм.

Що таке лістинг Це допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі або позабіржовій торговельній системі й здійснення попереднього і наступного контролю за відповідністю цінних паперів та їх емітентів умовам та вимогам, встановленим у правилах біржі або іншого організатора торгівлі.

Також вказують, що запуск фондового ринку у Техасі має посприяти розвитку регіону, який отримає робочі місця у фінансовому секторі від таких компаній, як Goldman Sachs та Charles Schwab.