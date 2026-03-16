Куба та США можуть укласти угоду: Трамп назвав умову

Трамп вважає, що Куба прагне укласти угоду з США. Проте американський уряд наразі має інший пріоритет. Йдеться про вирішення ситуації на Близькому Сході.

Що відомо про нову угоду США та Куби?

Тобто, спочатку США мають закінчити війну з Іраном, повідомляє Bloomberg.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Я думаю, що ми досить скоро або укладемо угоду, або зробимо все, що нам потрібно. Ми ведемо переговори з Кубою, але спочатку ми розглянемо Іран.

Нагадаємо, минулими вихідними на Кубі спалахнули мітинги. Як відомо, протестувальники в місті Морон атакували офіс Комуністичної партії. Будівля була закидана камінням та підпалена. В результаті, 5-х людей заарештували та ще одного – госпіталізували.

Люди чекали 50 років, щоб почути цю історію з Кубою,

– сказав Трамп.

Імовірно, Трамп намагається зробити Кубу фінансово залежною від США. Це дещо схоже на те, як острів підтримував Радянський Союз.

Переговори між США та Кубою тривають уже зараз. Кубинський президент Мігель Діас-Канель вказав, що наразі обидві сторони шукають "можливі рішення для наших двосторонніх розбіжностей".

Зверніть увагу! Діас-Канель наголошує, що переговори між країнами мають тривати на рівних.

Цікаво, що Діас-Канель не імпонує адміністрації Трампа. Американські урядовці прагнуть його заміни, повідомляє Bloomberg.

На Кубі Трамп та його головні союзники хочуть замінити Діаса-Канеля, якого вони звинувачують у руйнуванні економіки та вважають нездатним контролювати необхідні політичні та економічні зміни, за словами одного з джерел,

– повідомляє видання.

