У першій економіці світу фіксують рекордну кількість банкрутств: до чого тут центробанк

У США зростає кількість банкрутств. Фахівці навіть зафіксували піковий рівень відповідних заяв у річному розрахунку. Це пов'язують з монетарною політикою центробанку США.

За останні кілька місяців кількість банкрутств у корпоративному секторі США суттєво зросла. Річ у тому, що компанії не надто сподіваються на швидку зміну відсоткових ставок в країні.

Варте уваги Угоди не буде: як США зірвали плани Raiffeisen Bank та олігарха з оточення Путіна

У США сплеск корпоративних банкрутств

Згідно з даними S&P Global, у квітні про банкрутство заявили 66 компаній, що стало піковим рівнем за рік. Якщо порівнювати з даними за січень, то цей показник зріс на 88%.

Багато корпорацій через високі процентні ставки були вимушені остаточно здатися, вважають експерти з S&P. Річ у тому, що яструбина політика центробанку була головною причиною погіршення балансів минулого року. У результаті виживання компаній почало залежати від зниження вартості запозичень.

Що варто знати про монетарну політику Федерального резерву

На початку 2024 року були очікували, що Федеральна резервна система США почне знижувати процентні ставки у березні. Проте через стійкість американської економіки та дані про інфляцію тепер прогнозують зниження ставки аж у грудні.

Нагадаємо, що з липня 2023 року центробанк зберігає ставку на рівні 5,25% – 5,50%. З іншої сторони аналітики додають, що чим довше ставка буде залишатися на високому рівні, тим більші ризики, що в економіці "щось зламається".