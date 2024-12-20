Політична невизначеність знову сколихнула біржу в США: як це пов'язано з Трампом

США стикнулися із серйозною проблемою. Усе через провал голосування щодо критично важливого законопроєкту.

США на межі закриття уряду

Палати представників США не змогла проголосувати за законопроєкт про витрати. Для розуміння, цей документ підтримав Дональд Трамп, який з 20 січня буде почне виконувати обов'язки президента США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Річ у тому, що десятки представників Республіканської партіїї кинули виклик новообраному президенту США. Інвестори вважають, що цей крок призвів до підвищення потенціалу політичної невизначеності.

До теми! Фондовий ринок відреагував падінням на новини з Вашингтону. Як-от ф'ючерси на американські фондові індекси зафіксували спад на 0,7 – 1,1%. Це свідчить про те, що сьогоднішні торги на Волл-стріт почалитися із пониженням.

На момент створення цього матеріалу, S&P 500 впав на 0,09%, тоді як акції з індексу NASDAQ торгуються зі спадом на рівні 0,10%, згідно з даними CNBC.