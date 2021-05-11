Співзасновник Google вперше з 2017 року продав акції Alphabet: скільки він на цьому заробив

Співзасновник технологічного гіганта Google Сергій Брін вперше з 2017 року продав акції конгломерату Alphabet. Скільки коштували активи і яку суму отримав мільярдер – читайте далі.

Alphabet – це материнська компанія Google, яка різко зміцнила свої позиції під час пандемії.

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Ціна акцій суттєво зросла

Відповідно до документів SEC, Брін продав 13 889 акцій Alphabet. У власності підприємця знаходиться 38 мільйонів цінних паперів компанії, тож активи, які він продав – це досить незначна частка. Востаннє Сергій Брін продав акції материнської компанії Google у 2017 році. Тоді їхня вартість коливалася на рівні 1035 доларів.

У 2021 році вартість цінних паперів становить 2341 долар. Ця ціна впритул наблизилася до свого історичного максимуму. Мільярдер продав активи на суму 32,7 мільйона доларів. Проте, після сплати податків Брін отримає 20,6 мільйона доларів. Наразі невідомо, чому підприємець пішов на цей крок і куди він планує витрати отримані кошти.

Сергій Брін: цікаві факти