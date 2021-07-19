Найближчими тижнями Ентоні Ді Іоріо планує продати Decentral Inc. та переорієнтуватись на благодійність та інші заходи, не пов’язані з криптовалютами. Канадець хоче розірвати зв'язки і з іншими криптовалютними стартапами.

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Є ризик, від якого я не дуже в захваті. Я не відчуваю себе у безпеці у цьому просторі,

– сказав Ді Іоріо.

Що таке Decentral Це інноваційний центр із розробки програмного забезпечення в Торонто, орієнтований на децентралізовані технології, і виробник Jaxx, цифрового гаманця активів, який цього року зібрав близько 1 мільйона клієнтів.

Ді Іоріо очікує, що йому вдасться продати стартап за сотні мільйонів доларів. При цьому продати він хоче за фіатні гроші (долари, євро чи інші валюти, які випускає центробанк) або за акції інших компаній.

Після продажу мільярдер планує присвяти життя благодійності та іншим серйозним речам.

Я хочу урізноманітнитися, щоб не бути криптохлопцем, а бути хлопцем, який розв'язує складні проблеми,

– сказав Ді Іоріо.

Ді Іоріо і Ethereum

У 2013 році Ді Іоріо співзаснував Ethereum, який є не просто криптовалютою, але й основою для різних криптопроєктів: децентралізовані фінанси, NFT-аукціони тощо. Ринкова вартість мережі – близько 225 мільярдів доларів.

У 2018 році він також відзначився покупкою пентхаусу за 28 мільйонів доларів у Канаді та частково оплатив його криптовалютою.

В тому ж році Forbes оцінював його статки у мільярд доларів. Відтоді вартість криптовалюти Ethereum зросла в понад вдвічі.

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