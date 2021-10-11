Бутерін вважає неправильним рішення лідера Сальвадору Наїба Букеле змушувати підприємців використовувати біткойн.

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Віталік Бутерін розкритикував лідера Сальвадору та біткойн-максималістів

7 вересня у Сальвадорі ухвалили "Закон про біткойн", відповідно до якого найпопулярніша криптовалюта світу стала офіційним платіжним засобом на рівні з доларом США. Жителі центральноамериканської країни не зобов'язані переходи на біткойн, проте усі компанії, які мають необхідні технології, повинні використовувати цифрову валюту.

Встановлення обов'язку для бізнесу приймати певну криптовалюту суперечить ідеалам свободи, які повинні бути надважливими для криптопростору,

– написав Бутерін на платформі Reddit.

На думку Віталіка Бутеріна, стратегія просування біткойна мільйонам людей практично без будь-якого попереднього навчання є "необдуманою" й може призвести до шахрайства та зломів невинних людей.

Віталік Бутерін розкритикував президента Сальвадору / Фото Getty Images

Ганьба всім (добре, я назву головних винних: ганьба біткойн-максималістам), які без будь-якої критики вихваляють його (президента Наїба Букеле, – ред.),

– написав творець Ethereum.

Один з користувачів Reddit поцікавився у Бутеріна, чи розкритикував би він прихильників Ethereum, якби Сальвадор обрав цю криптовалюту для своїх цілей. Програміст зазначив, що неодноразово критикував користувачів Ethereum та наголосив, що "обов'язковість певної криптовалюти" суперечить ідеї свободи криптопростору.