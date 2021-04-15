SpaceX залучила мільярдні інвестиції: скільки тепер коштує компанія Маска

Космічна компанія SpaceX отримала нові інвестиції. Про причини зростання попиту на цінні папери та амбітні плани компанії – читайте далі.

Компанія Ілона Маска SpaceX залучила 314 мільйонів доларів в останньому інвестиційному раунді.

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Амбітні плани

Додамо, що у лютому дітище Маска залучило 850 мільйонів доларів у вигляді інвестицій. Таким чином, SpaceX отримала 1,16 мільярда доларів у формі акціонерного капіталу. На фоні цього, вартість компанії зросла до 74 мільярдів доларів США.

Така увага інвесторів до компанії пов'язана з її амбіційними проєктами. Йдеться про Starship та Starlink.

Starlink – це глобальна супутникова мережа, яку використовують для надання високошвидкісного інтернету, тоді як Starship – це ракета наступного покоління, над розробкою якої працюють в SpaceX. Однією з цілей Маска є створення космічної ракети, яка буде потужнішою за ракету Saturn V.

Saturn V – американська ракета-носій, яка належить до класу надважких і залишається найбільш вантажопідіймальною зі створених людством ракет, які виводили корисний вантаж на орбіту.

SpaceX: що варто знати