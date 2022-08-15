Мільярдер Джордж Сорос зробив ставку на дві потужні компанії: ціна його вибору

Легендарний інвестор та прихильник відкритого суспільства Джордж Сорос попри падіння на фінансових ринках у другому кварталі зробив ставку на дві корпорації. Що про це відомо – читайте далі.

Відомий інвестор схоже не зважав на динаміку ринків та поведінку інших учасників, які активно ліквідували активи з технологічного сектору. Зокрема, він придбав активи таких відомих корпорацій як Amazon та Alphabet Inc. (материнська компанія Google).

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Фаворити Сороса у другому кварталі

До 30 червня Soros Fund Management збільшив кількість акцій Amazon у своєму інвестиційному портфелі до трохи більше ніж 2 мільйонів на суму приблизно у 213 мільйонів доларів. Для порівняння 31 березня компанія Сороса володіла майже 71 тисячею цих активів.

Джордж Сорос у лютому 2022 року сказав, що на Китай чекає криза. Він зробив цю заяву через колапс ринку нерухомості у Піднебесній . Мільярдер вважає, що лідер Китаю навряд чи зможе відновити довіру до цього сектору.

Також фонд мільярдера посилив свої позиції в Alphabet Inc на 10,4% у порівнянні з 31 березнем 2022 року. Йдеться про 53 175 акцій материнської компанії Google на кінець другого кварталу. Цей обсяг цінних паперів оцінюють у 5,8 мільйона доларів. Компанія Джорджа Сороса також придбала більше акцій ще двох фірм:

Salesforce – американська компанія, розробник однойменної CRM-системи;

Qualcomm – компанія, яка розробляє та досліджує засоби бездротового зв'язку.

Позиції Amazon та Alphabet Inc. на ринку станом на 15 серпня:

Акції Amazon торгуються за ціною на рівні 141,98 долара за штуку, ринкова капіталізація компанії становить 1,4 трильйона доларів , згідно з даними Yahoo!Finance;

за штуку, ринкова капіталізація компанії становить , згідно з даними Yahoo!Finance; Тоді як цінні папери Alphabet коштують 121,68 долара, тоді як капіталізація техгіганта на ринку досягла позначки у 1,6 трильйона доларів, інформує Yahoo!Finance.

На момент створення цього матеріалу, Forbes оцінює капітал Сороса у 8,6 мільярда доларів. За версією Bloomberg, легендарний інвестор володіє статками у розмірі 8,5 мільярда доларів.

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