Сніданок Уоррена Баффета: яким фінансовим принципом керується мільярдер кожного дня

Американський мільярдер Уоррен Баффет вже протягом багатьох років є одним з найуспішніших інвесторів у світі. Він часто ділиться своїм досвідом та розповідає про власні фінансові звички.

Як і всі Уоррен Баффет починає свій день зі сніданку. Проте, не все так просто. Його вибір залежить від ситуації на фондових ринках.

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Секрет у простоті

Мільярдер зізнався, що у нього є три опції:

якщо ситуація на світових біржах позитивна – він обирає сандвіч з беконом, яйцем та сиром. Цей набір коштує всього лише 3,89 долара.

долара. якщо ж фондові ринки падають – він снідає сандвічем, який коштує 3,19 долара.

долара. коли все справді дуже погано – його вибір падає на дві ковбасні котлети за 2,38 долара.

Чоловік може їсти у McDonald's кожного дня, проте часом він обирає заклади, які не подають швидку їжу. Дієта Баффета, яка складається зі солодких газованих напоїв, обмеженої кількості овочів та нездорової їжі, все стала легендарною.

Я перевірив актуарні таблиці, і з'ясував, що найнижчий рівень смертності серед 6-річних, тому я вирішив їсти як 6-річна дитина. Це найбезпечніший курс, який я можу вибрати,

– розповів Баффет виданню Fortune.

За даними Forbes, капітал Уоррена Баффета становить 103 мільярди доларів. Він займає шосту сходинку у рейтингу найбагатших людей світу.