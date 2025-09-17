Міністерка економіки Словаччини дала зрозуміти, що Братислава чинитиме опір тиску з боку Трампа щодо скорочення імпорту російської нафти й газу. Країна робитиме це доти, доки не матиме достатніх альтернативних постачань.

Коли Словаччини припинити чинити опір Трампу щодо імпорту з Росії?

Міністерка заявила, що спершу має бути створена достатня інфраструктура для підтримки альтернативних маршрутів, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Перш ніж ми зможемо повністю зобов’язатися, нам потрібно мати відповідні умови — інакше ми ризикуємо завдати серйозної шкоди нашій промисловості та економіці,

– сказала Дениса Сакова журналістам.

Її коментарі стали відповіддю на новий тиск із боку Трампа, який закликав усі держави ЄС відмовитися від імпорту російської енергії. Цей крок найбільше вдарив би по Словаччині та Угорщині.

Сакова зазначила, що чітко виклала позицію Словаччини під час переговорів із міністром енергетики США Крісом Райтом у Відні цього тижня. За її словами, представник США висловив розуміння, однак визнав, що Вашингтон має активніше розвивати енергетичні проєкти в Європі.

Трамп заявив у вихідні, що готовий запровадити "масштабні" санкції проти російської нафти, якщо те саме зроблять європейські країни. Уряд у Братиславі готовий закрити свої енергетичні зв’язки з Росією, якщо матиме достатню інфраструктуру для транспортування обсягів, підтвердила Сакова,

–

Вона заявила: допоки є альтернативний маршрут і пропускна здатність достатня, Словаччина не має проблем із диверсифікацією. Але повне відключення від російських поставок становило б ризик, оскільки Словаччина розташована на самому кінці альтернативних маршрутів постачання із Заходу.

Що відомо про постачання газу з Росії до Словаччини? Словаччина – це держава без виходу до моря. Вона межує з Україною та історично залежала від російської нафти й газу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році країна розпочала кілька ініціатив із диверсифікації. Нині Словаччина імпортує близько третини своєї нафти з неросійських джерел через нафтопровід "Адрія" через Балкани та Угорщину – і забезпечила низку гнучких контрактів із західними постачальниками газу.

Зверніть увагу! Чиновники з оточення прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який зберігає зв’язки з Кремлем і відвідував Москву, вважають російські постачання стратегічно важливими.

Які ще є труднощі щодо Словаччини?