Слід королеви Британії у Pandora Papers на 91 мільйон: як це пов'язано з лідером Азербайджану

Масштабне розслідування міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів Pandora Papers привернуло увагу всього світу до корупції та офшорів. Зокрема, журналісти знайшли зв'язок з королевою Великої Британії.

Згідно з даними BBC, родина президента Азербайджану Ільхама Алієва могла отримати 42 мільйони доларів завдяки продажу однією зі своїх лондонських будівель компанії The Crown Estate, яку також називають імперією нерухомості королеви.

The Crown Estate придбала будівлю у сім'ї президента Азербайджану

Видання The Guardian повідомляє, що The Crown Estate придбала восьмиповерхову будівлю у Лондоні у серпні 2018 року у компанії Hiniz Trade & Investment. Фірма знаходиться на Британських Віргінських Островах та купила цю споруду у Лондоні у 2009 році за 48,2 мільйона доларів. Згідно з розслідуванням журналістів, організація The Crown Estate, ймовірно, придбала об'єкт нерухомість у сім'ї чинного президента Азербайджану у 2018 році за 91 мільйон доларів.

У документах Pandora Papers йдеться про те, що дочка лідера Азербайджану Арзу Алієва передала право власності на компаніюсвоєму дідусеві Аріфу Пашаєву, який потім передав компанію в управління трасту 2015 року.

Ільхам Алієв обіймає пост президента Азербайджану з 2003 року. Він очолив країну після смерті свого батька Гейдара Алієва, який керував майже 30 років. Чинного лідера Азербайджану неодноразово звинувачували у корупції, порушенні прав людини та фальсифікації результатів голосування.

Реакція The Crown Estate

Представник The Crown Estate заявив, що перед придбанням будівлі була проведена ретельна перевірка.

Тоді ми не встановили жодних причин, через які ця транзакція не повинна була бути проведена. Враховуючи потенційні проблеми, ми вивчаємо це питання,

– додав речник організації.