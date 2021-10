След королевы Британии в Pandora Papers на 91 миллион: как это связано с лидером Азербайджана

Масштабное расследование международного консорциума журналистов-расследователей Pandora Papers привлекло внимание всего мира к коррупции и оффшорам. В частности, журналисты нашли связь с королевой Великобритании.

Согласно данным BBC, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева могла получить 42 миллиона долларов благодаря продаже одного из своих лондонских зданий компании The Crown Estate, которую также называют империей недвижимости королевы.

The Crown Estate приобрела здание у семьи президента Азербайджана

Издание The Guardian сообщает, что The Crown Estate приобрела восьмиэтажное здание в Лондоне в августе 2018 года у компании Hiniz Trade & Investment. Фирма находится на Британских Виргинских островах и купила это сооружение в Лондоне в 2009 году за 48,2 миллиона долларов. Согласно расследованию журналистов, организация The Crown Estate, вероятно, приобрела объект недвижимости в семье действующего президента Азербайджана в 2018 году за 91 миллион долларов.

В документах Pandora Papers говорится, что дочь лидера Азербайджана Арзу Алиева передала право собственности на компаниюсвоем дедушке Арифу Пашаеву, который затем передал компанию в управление трасту 2015 года.

Ильхам Алиев занимает пост президента Азербайджана с 2003 года. Он возглавил страну после смерти своего отца Гейдара Алиева, который руководил почти 30 лет. Действующего лидера Азербайджана неоднократно обвиняли в коррупции, нарушении прав человека и фальсификации результатов голосования.

Реакция The Crown Estate

Представитель The Crown Estate заявил, что перед приобретением здания была проведена тщательная проверка.

Тогда мы не установили никаких причин, по которым эта транзакция не должна была быть проведена. Учитывая потенциальные проблемы, мы изучаем этот вопрос,

– добавил представитель организации.