Рекорд з часів пандемії: у Росії відбулося скорочення видобутку нафти

Росія була змушена скоротити видобуток нафти у квітні через українські атаки дронами на порти та нафтопереробні заводи. Також відбулась зупинка постачання сирої нафти єдиним залишеним російським трубопроводом до Європи.

Що відбувається з нафтою у Росії?

Крім того, відбулась зупинка постачання сирої нафти єдиним залишеним російським трубопроводом до Європи, про що пише Reuters.

Це може бути найрізкіше місячне падіння видобутку Росії за шість років – із часів пандемії COVID. За словами джерел, у квітні країна могла скоротити видобуток приблизно на 300 – 400 тисяч барелів на добу порівняно із середнім рівнем перших місяців року.

Нафта, яку переважно видобувають на родовищах Західносибірського басейну, є основою економіки Росії. Тому зниження видобутку означає падіння доходів для другого за величиною експортера у світі.

Потенційні втрати можуть частково компенсуватися війною з Іраном. Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов раніше заявив, що високі ціни допоможуть зменшити дефіцит бюджету.

Але останніми тижнями Україна здійснила хвилю атак дронами на найбільші західні нафтові порти Росії, що спричинило масштабні пожежі, а також завдала ударів по нафтопереробних заводах.

Нагадаємо! Росія засекретила дані про видобуток нафти невдовзі після початку війни повномасштабної в Україні у 2022 році.

Видобуток нафти в Росії досяг піка наприкінці 1980-х років, але різко впав після розпаду Радянського Союзу у 1991 році через нестачу інвестицій.

У 2000-х і 2010-х роках він відновився, досягнувши пострадянського максимуму у 2019 році – безпосередньо перед пандемією.

Квітневе падіння означає зниження на 500 – 600 тисяч барелів на добу порівняно з рівнем кінця 2025 року.

Водночас місячне падіння не обов’язково означає річне зниження видобутку,

– уточнили у тексті.

Україна посилила атаки на ключову російську енергетичну інфраструктуру з метою підірвати російську військову економіку. Дрони неодноразово вражали балтійські порти Усть-Луга та Приморськ, а також чорноморський порт Новоросійськ – основні західні експортні ворота Росії для нафти.

Російські нафтопереробні заводи також зазнали атак. На вихідних Україна атакувала і балтійський порт Висоцьк. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

Важливо! Додатково до обмежень експорту, постачання через трубопровід "Дружба" до Угорщини та Словаччини через територію України залишаються зупиненими після атак на інфраструктуру. наприкінці січня.

