Кому уріжуть виплати із 1 січня

У 2027 році уряд планує продовжувати скорочення пенсії тим українцям, які отримують виплати за окремими законами. Йдеться насамперед про колишніх народних депутатів, прокурорів, урядовців, працівників Нацбанку та посадовців місцевого самоврядування.

Водночас у чинному порядку виплати пенсій на 2026 рік передбачено винятки для людей, які безпосередньо брали участь у заходах із захисту України від російської агресії, а також для визначених категорій членів сімей загиблих захисників.

Чи збережуться ці винятки у 2027 році, залежатиме від остаточних законодавчих рішень.

Як саме зміняться суми у гаманцях

Обмеження вдарять лише по тій частині пенсій, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. За поточними розрахунками, цей поріг становить понад 23,6 тисячі гривень, а у 2027 році максимальний розмір виплати зросте до 28 780 гривень.

Держава не скасовуватиме пенсію повністю, а застосовуватиме спеціальні понижувальні коефіцієнти до суми, що перевищує встановлений ліміт. Конкретні цифри та порядок їх застосування ще має затвердити Кабінет Міністрів.

Чому пенсіонери масово йдуть до судів

Подібні правила діють і у 2026 році, що вже спровокувало хвилю судових позовів проти держави. Отримувачі спецпенсій масово звертаються до адміністративних судів, і він часто стає на їхній бік, скасовуючи урядові коефіцієнти.

Важливо! Головна причина полягає в тому, що Кабмін не має повноважень самостійно змінювати умови забезпечення, які гарантовані законами.

На тлі цих суперечок уряд також готує масштабну реформу солідарної системи. Як ми повідомляли раніше, Міністерство соціальної політики пропонує встановити сукупний рівень базової пенсійної виплати не нижче 6 000 гривень.

Якщо ж уряд просто продовжить дію поточних обмежень на 2027 рік без зміни законодавчої бази, держава неминуче зіткнеться з новою лавиною позовів від колишніх чиновників.