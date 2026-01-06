Monobank оновив дизайн карток: на цей раз все через Threads

Буквально протягом останньої доби в Threads завірусилася історія українки, що поверталася в Україну. Вона пересувалась в автобусі, де і стався жахливий конфлікт з іншими пасажирами.

Що відомо про цю історію?

Головна героїня історії – Дар'я їхала в автобусі разом з парою українки та італійця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Threads.

Під час зупинки, до Дар'ї підійшов італієць та розпочав розмову. Теми були нейтральні, як каже дівчина, чоловік ставив багато питань.

Потім італієць різко змінив тему. Він почав розповідати, яка Україна погана і, що поважає Путіна. Дар'я справедливо обурилась на його слова.

Ви розумієте, що ви розмовляєте зараз з українкою? Ви їдете в мою країну і кажете такі жахливі речі. На що він каже: – Такої самої думки і моя жінка, і вона така сама українка, як і ти,

– розповіла дівчина.

На ці слова італійця дівчина заперечила. Вона вказала, що вона та його дружина "різні українки".

Цю розмову чули і інші пасажири. Вони підтримали намір дівчини звернутись до прикордонників і повідомити їм інформацію, щодо позиції італійця.



Як розвивалась ситуація з італійцем, який не любить Україну в тредс / Скриншот Threads

Італійця таки не пропустили. Щобільше, чоловіка та його супутницю спрямували на допит.

Ситуація, яку описала Дар'я, сильно зачепила українців. Настільки що Monobank випустив новий скін з цитатою дівчини, повідомив Олег Гороховський.



Як виглядає новий скін Monobank / Фото з Threads Олега Гороховського

