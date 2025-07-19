Імперія ціною в мільярд: які статки має MrBeast та на чому він заробляє

MrBeast має найбільший вплив на економіку контентмейкерів серед усіх ютуберів. Завдяки масштабним конкурсам із неймовірними грошовими призами він не лише залучав мільйони глядачів, а й створив багатопрофільний бізнес – Beast Industries.

Як розбагатів MrBeast?

Джиммі Дональдсон, більш відомий як MrBeast, опублікував своє перше відео на YouTube у 2012 році. Зараз його канали мають понад 380 мільйонів підписників, а середня кількість переглядів досягає трьох мільярдів на місяць, пише 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Аудиторія MrBeast охоплює весь світ, причому близько 70% глядачів знаходяться за межами США. Щоб розширити охоплення, його контент дублюється більш ніж на 40 мов.

Важливо! Основні джерела доходу авторів на YouTube – це участь у партнерській програмі AdSense, а також брендові інтеграції.

У роликах Дональдсона з'являлися рекламні вставки від таких компаній, як Yahoo Sports, Samsung і Shopify. У 2024 році сукупний дохід його медіапроєктів, включаючи високобюджетний основний канал на YouTube і серіал на Amazon, склав 226 мільйонів доларів.

Цікаво! контракт Дональдсона на 10 епізодів шоу "Ігри звірів" оцінювався в 100 мільйонів доларів. Однак, за словами самого MrBeast, шоу не принесло прибутку: він втратив десятки мільйонів доларів через надмірні витрати на його виробництво.

Який у MrBeast бізнес, крім YouTube?

Крім YouTube, Дональдсон також з перемінним успіхом намагався розвивати бізнес у сфері харчування. Його віртуальний ресторан MrBeast Burger, з яким він більше не співпрацює, став предметом судової тяганини з партнером – компанією Virtual Dining Concepts.

Водночас шоколадний бренд Feastables, що робить ставку на етичне виробництво і постачання, показує стійке зростання.

Цікаво! У 2024 році чистий дохід Feastable склав 215 мільйонів доларів — на 96 мільйонів більше, ніж роком раніше. Зараз Дональдсон розглядає можливість випуску молока і морозива під тим же брендом.

Іграшковий бізнес MrBeast Lab також виявився успішним – за перші шість місяців після запуску він приніс 65 мільйонів доларів продажів.

Крім того, Дональдсон співпрацював з популярними блогерами Логаном Полом і KSI в рамках проєкту Lunchly – пакованих обідів за перші 11 тижнів досягли 5 мільйонів доларів.

Які статки у MrBeast

Статки Дональдсона оцінюються в 1 мільярд доларів, а його щомісячний дохід — близько 50 мільйонів.

Втім, Дональдсон зізнається, що у нього майже не залишається ліквідних коштів: практично весь дохід він вкладає у розвиток цифрових проєктів, постійно розширюючи охоплення та амбіції свого контенту.

