Как разбогател MrBeast?

Джимми Дональдсон, более известный как MrBeast, опубликовал свое первое видео на YouTube в 2012 году. Сейчас его каналы имеют более 380 миллионов подписчиков, а среднее количество просмотров достигает трех миллиардов в месяц, пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Аудитория MrBeast охватывает весь мир, причем около 70% зрителей находятся за пределами США. Чтобы расширить охват, его контент дублируется более чем на 40 языков.

Важно! Основные источники дохода авторов на YouTube – это участие в партнерской программе AdSense, а также брендовые интеграции.

В роликах Дональдсона появлялись рекламные вставки от таких компаний, как Yahoo Sports, Samsung и Shopify. В 2024 году совокупный доход его медиапроектов, включая высокобюджетный основной канал на YouTube и сериал на Amazon, составил 226 миллионов долларов.

Интересно! контракт Дональдсона на 10 эпизодов шоу "Игры зверей" оценивался в 100 миллионов долларов. Однако, по словам самого MrBeast, шоу не принесло прибыли: он потерял десятки миллионов долларов из-за чрезмерных затрат на его производство.

Какой у MrBeast бизнес, кроме YouTube?

Кроме YouTube, Дональдсон также с переменным успехом пытался развивать бизнес в сфере питания. Его виртуальный ресторан MrBeast Burger, с которым он больше не сотрудничает, стал предметом судебной тяжбы с партнером – компанией Virtual Dining Concepts.

В то же время шоколадный бренд Feastables, делающий ставку на этическое производство и поставки, показывает устойчивый рост.

Интересно! В 2024 году чистый доход Feastable составил 215 миллионов долларов - на 96 миллионов больше, чем годом ранее. Сейчас Дональдсон рассматривает возможность выпуска молока и мороженого под тем же брендом.

Игрушечный бизнес MrBeast Lab также оказался успешным – за первые шесть месяцев после запуска он принес 65 миллионов долларов продаж.

Кроме того, Дональдсон сотрудничал с популярными блогерами Логаном Полом и KSI в рамках проекта Lunchly – упакованных обедов за первые 11 недель достигли 5 миллионов долларов.

Какое состояние у MrBeast

Состояние Дональдсона оценивается в 1 миллиард долларов, а его ежемесячный доход - около 50 миллионов.

Впрочем, Дональдсон признается, что у него почти не остается ликвидных средств: практически весь доход он вкладывает в развитие цифровых проектов, постоянно расширяя охват и амбиции своего контента.

