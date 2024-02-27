Скільки заробляє найбагатша людина світу за секунду, хвилину та день

Французький бізнесмен Бернар Арно уже роками займає позиції у рейтингу найбагатших людей світу. Ба більше, він наразі є найзаможнішою людиною на планеті. Логічно, що за його діями та статками уважно стежать.

На момент створення цього матеріалу, капітал Бернара Арно становить 230,6 мільярда доларів, за даними Forbes. Останнє збільшення оцінюють у 855 мільйонів доларів.

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Скільки заробляє Бернар Арно за секунду

Головне джерело доходу Бернара Арно та його сім'ї – акції компанії LVMH. Їм належить частка у розмірі 6,744%. У 2023 фінансовому році компанія отримала валовий прибуток у розмірі 22,8 мільярда євро. Зокрема, частка прибутку сім'ї Арно у компанії становить орієнтовно 1,5 мільярда євро.

Завдяки вище згаданим даним можна вирахувати їхні заробітки за секунду. Йдеться про приблизно 48,74 євро (тільки від LVMH). Тоді як за хвилину дохід Бернара Арно та його сім'ї становить приблизно 2924 євро, за годину – 175 465 євро, за день – 4,2 мільйона євро, за тиждень – майже 29,5 мільйона євро.