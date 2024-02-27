Сколько зарабатывает самый богатый человек мира за секунду, минуту и день

Французский бизнесмен Бернар Арно уже годами занимает позиции в рейтинге самых богатых людей мира. Более того, он сейчас является самым богатым человеком на планете. Логично, что за его действиями и состоянием внимательно следят.

На момент создания этого материала, капитал Бернара Арно составляет 230,6 миллиардов долларов, по данным Forbes. Последнее увеличение оценивают в 855 миллионов долларов.

Стоит внимания Наследие легендарных инвесторов: какие советы помогут создать капитал

Сколько зарабатывает Бернар Арно за секунду

Главный источник дохода Бернара Арно и его семьи – акции компании LVMH. Им принадлежит доля в размере 6,744%. В 2023 финансовом году компания получила валовую прибыль в размере 22,8 миллиарда евро. В частности, доля прибыли семьи Арно в компании составляет ориентировочно 1,5 миллиарда евро.

Благодаря выше упомянутым данным можно вычислить их заработки за секунду. Речь идет о примерно 48,74 евро (только от LVMH). Тогда как за минуту доход Бернара Арно и его семьи составляет примерно 2924 евро, за час – 175 465 евро, за день – 4,2 миллиона евро, за неделю – почти 29,5 миллиона евро.