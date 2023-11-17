Скільки заробили банки

У період з січня по вересень українські банки заробили 109,85 мільярда гривень. Це перевищує загальнорічний дохід 2021 року в 1,4 раза — тоді банки заробили 77,53 мільярда гривень.

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Сума загальних збитків, які отримали деякі з українських банків, становить 155 мільйонів гривень. Ці банки складають 10% від загальної кількості.

Хто увійшов у ТОП-10

До десятки найприбутковіших банків входять усі державні банки, 4 з іноземним капіталом та 1 — з приватним. ці банки заробляють 87% від усього прибутку українських фінустанов.

Наприклад, державні банки ПриватБанк та Ощадбанк за три квартали заробили 52% загального прибутку усіх українських банків.

Крім того, банки з іноземним капіталом за три квартали отримали 26,9 мільярда гривень, що 1,6 раза більше, ніж у відповідний період 2021 року.

Цікаво! Серед лідерів у цій категорії залишається Райффайзен банк — за 9 місяців поточного року банк заробив 6,14 мільярда гривень.

Це майже чверть від сумарного прибутку іноземних банків. Також у трійку банків з іноземним капіталом потрапили Укрсиббанк — 5,66 мільярда гривень та ОТП банк — 4,75 мільярда гривень.

Банки з приватним капіталом за 9 місяців 2023 року отримали 13,3 млрд грн прибутку — майже у 1,5 раза більше до відповідного періоду 2021 року. Частка цієї групи в загальному прибутку незначно зменшилась з весни та склала 12%.

Серед них лідирує ПУМБ, який заробив 5,68 мільярда гривень. Це 43% від загального прибутку банків з цієї категорії.